Помогите! Выберите варианты нераспространенных предложений.Выберите нескоько. 1)Ирина побледнела и вздохнула. 2)Лебеди и гуси ,журавли и аисты,утки и чибисы улетали. 3)На дворе появился мужик с медведем. 4)Оленька,подходи,...
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Помогите! Выберите варианты нераспространенных предложений.Выберите нескоько. 1)Ирина побледнела и вздохнула. 2)Лебеди и гуси ,журавли и аисты,утки и чибисы улетали. 3)На дворе появился мужик с медведем. 4)Оленька,подходи,присаживайся. Срочнооо)))!!!###
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