У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидоры из четырёх ящиков осталось семь ящиков с помидорами было у него сначала Запиши задачу кратко сделать не схематический чертёж и реши её

Математика

У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидоры из четырёх ящиков осталось семь ящиков с помидорами было у него сначала Запиши задачу кратко сделать не схематический чертёж и реши её

Автор: Гость