У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидоры из четырёх ящиков осталось семь ящиков с помидорами было у него сначала Запиши задачу кратко сделать не схематический чертёж и реши её
Математика
У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидоры из четырёх ящиков осталось семь ящиков с помидорами было у него сначала Запиши задачу кратко сделать не схематический чертёж и реши её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - количество ящиков с помидорами сначала х-4=7 х = 7+4 х=11 11 ящиков с помидорами было сначала
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