Как дворня звала Герасима между собой (по рассказу "Муму" И.С.Тургенева) ?
Литература
Как дворня звала Герасима между собой (по рассказу "Муму" И.С.Тургенева) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди дворни Герасима звали "Пришелец",так как он был немой и ничего не мог рассказать о ,а только мычал.
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