Из данных слов составьте преложения.Обьясните написание Ь после шипящих в конце слов. 1.Красива,удивительно,речь,богата,русская,и 2.Молодежь,живет,замечательная,в,стране,нашей. 3.Знаменитый,клуб,купеческий,и,сегодня,сохранил,ро...
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Из данных слов составьте преложения.Обьясните написание Ь после шипящих в конце слов. 1.Красива,удивительно,речь,богата,русская,и 2.Молодежь,живет,замечательная,в,стране,нашей. 3.Знаменитый,клуб,купеческий,и,сегодня,сохранил,роскошь,былую,архитектурную. 4.Язык,родной,беречь,нужно,любить,и. 5.Удивляешься,всегда,красоте,рощ,березовых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Русская речь удивительнр богата и красива 2)В нашей стране живет замечательная молодежь 3)Знаменитый купеческий клуб и сегодня сохранил былую архитектурную роскошь 4)Родной язык нужно беречь и любить 5)Всегда удивляешся красоте березовых рощ Речь-она(3 скл),молодежь-она(3 скл),роскошь-она(3 скл), беречь-глагол,удивляешься-глагол
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