Из данных слов составьте преложения.Обьясните написание Ь после шипящих в конце слов. 1.Красива,удивительно,речь,богата,русская,и 2.Молодежь,живет,замечательная,в,стране,нашей. 3.Знаменитый,клуб,купеческий,и,сегодня,сохранил,ро...

Гость: Гость:

1)Русская речь удивительнр богата и красива 2)В нашей стране живет замечательная молодежь 3)Знаменитый купеческий клуб и сегодня сохранил былую архитектурную роскошь 4)Родной язык нужно беречь и любить 5)Всегда удивляешся красоте березовых рощ Речь-она(3 скл),молодежь-она(3 скл),роскошь-она(3 скл), беречь-глагол,удивляешься-глагол