Здравствуйте помогите пожалуйста. с номиром 6.

Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста. с номиром 6.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P пр.= (8+2)×2=20 P пр.=(8+5)×2=26 P пр.=(9+6)×2=30 P пр.=(10+9)×2=38
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Человек это построй схему пожалуйстаааааааааа
Ответить
Английский язык
Look at the turtle. What's Tom's collection? Listen read and check. что именно надо написать.
Ответить
Русский язык
Помогите! Выберите варианты нераспространенных предложений.Выберите нескоько. 1)Ирина побледнела и вздохнула. 2)Лебеди и гуси ,журавли и аист...
Ответить
Математика
У продавца было несколько ящиков с помидорами когда он продал помидоры из четырёх ящиков осталось семь ящиков с помидорами было у него сначала Запи...
Ответить
Алгебра
Найти область значение функции f(x)=-x
Ответить