Здравствуйте помогите пожалуйста. с номиром 6.
Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста. с номиром 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P пр.= (8+2)×2=20 P пр.=(8+5)×2=26 P пр.=(9+6)×2=30 P пр.=(10+9)×2=38
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