Физика!!!! в закрытом сосуде находится газ при температурк 27*C и давление 2*10^5Па. как??во будет давление еслм сосуд с газом нагрели до 50*C?

Физика

Физика!!!! в закрытом сосуде находится газ при температурк 27*C и давление 2*10^5Па. как??во будет давление еслм сосуд с газом нагрели до 50*C?

Автор: Гость