Физика!!!! в закрытом сосуде находится газ при температурк 27*C и давление 2*10^5Па. как??во будет давление еслм сосуд с газом нагрели до 50*C?
Физика
Физика!!!! в закрытом сосуде находится газ при температурк 27*C и давление 2*10^5Па. как??во будет давление еслм сосуд с газом нагрели до 50*C?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T₁=27°C T₁=273+27=300 K t₂=50°C T₂=273+50= 323 К p₁=2*10⁵ Па ________ p₂ - ? Поскольку ОБЪЕМ газа не изменился, то применим закон ШАРЛЯ: p₁/p₂ = T₁/T₂ p₂= p₁*T₂/T₁=2*10⁵*323/300 ≈ 2,2*10⁵ Па
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