Вставте о и е. Чуж...й, морж...вый, испеч...нный, поеч...м, ш...рох, сж...г мусор, ш...лк
Русский язык
Вставте о и е. Чуж...й, морж...вый, испеч...нный, поеч...м, ш...рох, сж...г мусор, ш...лк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чужой, моржовый, испеченный,плечом,шорох,сжёг(сжечь) мусор, шелк.
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