Вставте о и е. Чуж...й, морж...вый, испеч...нный, поеч...м, ш...рох, сж...г мусор, ш...лк

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Вставте о и е. Чуж...й, морж...вый, испеч...нный, поеч...м, ш...рох, сж...г мусор, ш...лк

Автор: Гость