На терретории юга нашей республики в разное время были построены каналы: Чу - прот??женностью 39 км, Лепсы -70 км, и Шыршык -86 км. Округлите данные величины до десятков. Постройте круговую диаграмму, используя эти данные.

Математика

На терретории юга нашей республики в разное время были построены каналы: Чу - прот??женностью 39 км, Лепсы -70 км, и Шыршык -86 км. Округлите данные величины до десятков. Постройте круговую диаграмму, используя эти данные.

Автор: Гость