Почему первобытные животные рисовали руку на теле животного
История
Почему первобытные животные рисовали руку на теле животного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они верели в могущественную силу. То что им должно это помочь в охоте.
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