Напишите небольшой рассказ о том , что человек дожжен трудиться и это приведёт его к развитию

Обществознание
Напишите небольшой рассказ о том , что человек дожжен трудиться и это приведёт его к развитию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если человек не будет трудится то многое в его жизни ухудшится отношение с семьёй со своими друзьми с простыми людьми.Но если человек всё та ки не будет ленится работать то вся жизнь уйдёт не просто так . много хороших моментов не пропадут в памяти этого человека Так что друзья не ленитесь пожалуйста работать и всё в вашей жизни будет хорошо
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