Решите задачу 3 класс Кенгуру-70 прыжков/мин, 1 прыжок равен 10-ти метрам Скорость капитана 10 м/мин Догонит ли он кенгуру?

Математика
Решите задачу 3 класс Кенгуру-70 прыжков/мин, 1 прыжок равен 10-ти метрам Скорость капитана 10 м/мин Догонит ли он кенгуру?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет капитан не догонит кенгуру.так как у кенгуру получается 700 метров в минуту.
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