Решите задачу :D На склад завезли 3 т фруктов: яблок и апельсинов 2456 кг, а бананов и апельсинов 1370 кг. Сколько кг апельсинов, яблок и бананов?
Математика
Решите задачу :D На склад завезли 3 т фруктов: яблок и апельсинов 2456 кг, а бананов и апельсинов 1370 кг. Сколько кг апельсинов, яблок и бананов?
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