Решите задачу :D На склад завезли 3 т фруктов: яблок и апельсинов 2456 кг, а бананов и апельсинов 1370 кг. Сколько кг апельсинов, яблок и бананов?

Математика

Решите задачу :D На склад завезли 3 т фруктов: яблок и апельсинов 2456 кг, а бананов и апельсинов 1370 кг. Сколько кг апельсинов, яблок и бананов?

Автор: Гость