Решите задачу Из дома вышли одновременно и пошли в одном направлении два пешехода мальчик и старик.Скорость мальчика 100 м/мин скорость старика 60 м/ми. Какое расстояние будет между ними через 5 минут

Математика

Решите задачу Из дома вышли одновременно и пошли в одном направлении два пешехода мальчик и старик.Скорость мальчика 100 м/мин скорость старика 60 м/ми. Какое расстояние будет между ними через 5 минут

Автор: Гость