Решите задачу Из дома вышли одновременно и пошли в одном направлении два пешехода мальчик и старик.Скорость мальчика 100 м/мин скорость старика 60 м/ми. Какое расстояние будет между ними через 5 минут

Математика
Решите задачу Из дома вышли одновременно и пошли в одном направлении два пешехода мальчик и старик.Скорость мальчика 100 м/мин скорость старика 60 м/ми. Какое расстояние будет между ними через 5 минут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-60=40 м/мин 40*4=160м
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