РЕШИТЕ ЗАДАЧУ,НАПИШИТЕ И СФОТОГРАФИРУЙТЕ НА ЛИСТЕ С ЧЕРТЕЖОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. Пе??иметр прямоугольника 40 сантиметров одна сторона 5 сантиметров чему равна его площадь?
Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ,НАПИШИТЕ И СФОТОГРАФИРУЙТЕ НА ЛИСТЕ С ЧЕРТЕЖОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. Пе??иметр прямоугольника 40 сантиметров одна сторона 5 сантиметров чему равна его площадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим длину другой стороны. Для этого: 40-(5+5)=30 Это длина двух других сторон. Одна из них 15 . Одна сторона равна 5 другая равна 15. теперь ищем площадь. 15*5=75. Это ответ. А для чертежа рисуешь просто самый обыкновенный прямоугольник
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