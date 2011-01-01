РЕШИТЕ ЗАДАЧУ,НАПИШИТЕ И СФОТОГРАФИРУЙТЕ НА ЛИСТЕ С ЧЕРТЕЖОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. Пе??иметр прямоугольника 40 сантиметров одна сторона 5 сантиметров чему равна его площадь?

Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ,НАПИШИТЕ И СФОТОГРАФИРУЙТЕ НА ЛИСТЕ С ЧЕРТЕЖОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. Пе??иметр прямоугольника 40 сантиметров одна сторона 5 сантиметров чему равна его площадь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим длину другой стороны. Для этого: 40-(5+5)=30  Это длина двух других сторон. Одна из них 15 . Одна сторона равна 5 другая равна 15. теперь ищем площадь. 15*5=75. Это ответ. А для чертежа рисуешь просто самый обыкновенный прямоугольник
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