Решите задачу по геометрии
Геометрия
Решите задачу по геометрии
Ответ(ы):
Гость:
Площадь равна произведению полупериметра на радиус вписанной окружности, значит S=1/2*60*8=240 cм²
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