Решите задачу Портные шили костюмы.Детских костюмов было сшито в1,5раза больше чем мужских.А женских костюмов было сшито на 40 штук больше чем мужских Солько детских костюмов было сшито, если всего сшили 390

Математика

Решите задачу Портные шили костюмы.Детских костюмов было сшито в1,5раза больше чем мужских.А женских костюмов было сшито на 40 штук больше чем мужских Солько детских костюмов было сшито, если всего сшили 390

Автор: Гость