Решите задачу Портные шили костюмы.Детских костюмов было сшито в1,5раза больше чем мужских.А женских костюмов было сшито на 40 штук больше чем мужских Солько детских костюмов было сшито, если всего сшили 390
Математика
Решите задачу Портные шили костюмы.Детских костюмов было сшито в1,5раза больше чем мужских.А женских костюмов было сшито на 40 штук больше чем мужских Солько детских костюмов было сшито, если всего сшили 390
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-количество муж. костюмов Х+40-женских 1,5х-детских Х+х+40+1,5х=390 3,5х=350 Х=100 муж. костюмы 100+40=140 женские 1,5*100=150 детские
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