Решите задачу Портные шили костюмы.Детских костюмов было сшито в1,5раза больше чем мужских.А женских костюмов было сшито на 40 штук больше чем мужских Солько детских костюмов было сшито, если всего сшили 390

Математика
Решите задачу Портные шили костюмы.Детских костюмов было сшито в1,5раза больше чем мужских.А женских костюмов было сшито на 40 штук больше чем мужских Солько детских костюмов было сшито, если всего сшили 390
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-количество муж. костюмов Х+40-женских 1,5х-детских Х+х+40+1,5х=390 3,5х=350 Х=100 муж. костюмы 100+40=140 женские 1,5*100=150 детские
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите систему неравенств: {2x-6≤0 {x²+7x+6>0
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста!!!! Мне только 37 и 38... Зарание спасибо
Ответить
Русский язык
Лексическое значение древнерусских слов - оступить и оступиша?
Ответить
Математика
Сколько потребуется машин грузоподъемность 5 так,чтобы перевести весом 55 т
Ответить
Английский язык
Три предложения на английском у меня есть ...
Ответить