Три предложения на английском у меня есть ...

Английский язык
Три предложения на английском у меня есть ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have a pan,I have an apple I have a pineapple
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