Если предложить из первого кошелька во второй 30 р то кошельках денег станет поров??у на сколько сума денег в первом кошельке больше,чем во втором
Математика
Если предложить из первого кошелька во второй 30 р то кошельках денег станет поров??у на сколько сума денег в первом кошельке больше,чем во втором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 30рублей впервой чем во втором
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Математика
Литература
Этот жанр переводится как сказка или повествование ( 3 буквы) Жанр в котором рассказывается об исторических событиях или лицах ( 8 букв) Жанр ,...
Алгебра