Если предложить из первого кошелька во второй 30 р то кошельках денег станет поров??у на сколько сума денег в первом кошельке больше,чем во втором

Математика
Если предложить из первого кошелька во второй 30 р то кошельках денег станет поров??у на сколько сума денег в первом кошельке больше,чем во втором
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Гость:
На 30рублей впервой чем во втором
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