Если предложить из первого кошелька во второй 30 р то кошельках денег станет поров??у на сколько сума денег в первом кошельке больше,чем во втором

Математика

Если предложить из первого кошелька во второй 30 р то кошельках денег станет поров??у на сколько сума денег в первом кошельке больше,чем во втором

Автор: Гость