Помогите пж. На вот всё видно

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Одинаковые признаки:1). Морковь и репа имеют одинаковые корневые системы.2). У моркови и репы у обоих корнеплод захватывает полезные вещества.3). Морковь и репа двухлетние растения.Отличительные признаки:1). У моркови корнеплод удлинённый ,а у свёклы шаровидный.2). У моркови листья рассечённые ,а у свёклы они крупные, гладкие.