Напишите 10 стилистически окрашенных слов.

Русский язык
Напишите 10 стилистически окрашенных слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Очи 2) глаза 3) гляделки. 4) Лик5) лицо 6) рожа 7) Образ 8) наказание 9) Вкушать10) уплетать

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