Найти восклицательные предложения с небесного порожка спрыгнул к нам Антошка и п?? грядкам нашем вовсю топчет пляшет А мы Антошку хвалин Давай давай пляши твои босые ножки и мокрые ладошки для лука для картошки очень хороши

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Найти восклицательные предложения с небесного порожка спрыгнул к нам Антошка и п?? грядкам нашем вовсю топчет пляшет А мы Антошку хвалин Давай давай пляши твои босые ножки и мокрые ладошки для лука для картошки очень хороши

Автор: Гость