Ешите уравнение (у-35)+12=131
Математика
Ешите уравнение (у-35)+12=131
Ответ(ы) на вопрос:
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(y-35)+12=131 y-35+12=131 y-23=131 y=131+23 y=154
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