Помогите написать сочинение "Честный честью дорожит, а чем дорожить бесчестному?"

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Помогите написать сочинение "Честный честью дорожит, а чем дорожить бесчестному?"
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Гость:
У чесных много друзей и им помагают а не чесных везде выгоняют
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