Три белки Дейла, Моська и Брита собрали в кладовку запасы на зиму: орехи, грибы и ягоды. Белочки хотели определить, сколько всего запасов они собрали, но вместе прийти они никак не могли. Они посещали кладовку парами и счита...

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Три белки Дейла, Моська и Брита собрали в кладовку запасы на зиму: орехи, грибы и ягоды. Белочки хотели определить, сколько всего запасов они собрали, но вместе прийти они никак не могли. Они посещали кладовку парами и считали, сколько запасов собрала каждая из них. По итогам этих визитов они построили следующие три отчета в виде нормальных гистограмм с накоплением: Помогите болочкам определить, сколько запасов они собрали вместе, если известно, что Брита принесла в кладовку 12 грибов, Моська принесла 12 ягод, а Дейла – 6 орехов. В ответ запишите только число, соответствующее общему количеству запасов, собранных всеми белочками. НУЖНО ИМЕННО РЕШЕНИЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО

Автор: Гость