Сочинение на тему Швабрин- антигерой в повести А. С. Пушкина Капитанская дочка.

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Повесть «Капитанская дочка» можно отнести к одному из вершинных произведений А. С. Пушкина, выполненных в прозе. Не раз даже сам автор данного произведения говорил, что оно историческое, так как в основе лежат крестьянские восстания под предводительством Пугачева. Автор сумел воссоздать атмосферу, которая была характерна для тех времен. Он потрясающе изобразил характеры главных героев и простых людей, которые жили в то тяжелое время. Произведение является неким повествованием, которое ведется от лица главного героя – П. Гринева. Он стал свидетелем и участником всех описываемых автором событий. Но произведение было бы неполным, если бы в нем не нашлось место для героя, который является полной противоположностью Гринева. Речь идет, конечно же, о Швабрине. С помощью него автору удалось сделать сюжет повести более ярким и захватывающим. Наверное, поэтому образ Швабрина и Гринева рассматриваются только вместе. Но в данном обзоре следует более подробно рассмотреть главного антигероя повести.