1. м.р., ж.р., ср.р склонить по падежам

Гость: Гость:

И.п. кто? девочкА, что?дом, солнцЕ Р.п. кого? девочкИ, чего? домА, солнцА Д.п. кому? девочкЕ, чему? домУ, солнцУ В.п. кого? девочкУ, что? дом, солнцЕ Т.п. кем? девочкОЙ, чем? домОМ, солнцЕМ П.п. о ком? о девочкЕ, о чём? о домЕ, о солнцЕ Большими буквами выделено окончание. Где не выделено, там нулевое