Найдите произведение 6/11*4/7; 7/20*10/21; 8/9*27/32; 23/28*49/48; 34/86*43/51; 7/18*90/77; 63/64*48/91; 19/100*5/38. ЗА??АНЕЕ БОЛЬШОЕ ПРОСТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО:)
Математика
Найдите произведение 6/11*4/7; 7/20*10/21; 8/9*27/32; 23/28*49/48; 34/86*43/51; 7/18*90/77; 63/64*48/91; 19/100*5/38. ЗА??АНЕЕ БОЛЬШОЕ ПРОСТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО:)
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Пеаткирупкрупкпп прррркррктеоеррр
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