Как решить задачу по математике номер 3 петерсон вот сама задача:В классе 32 ученик??.Из низ 1_4 играют в хоккей.Сколько хоккеистов этом классе ?

Математика

Как решить задачу по математике номер 3 петерсон вот сама задача:В классе 32 ученик??.Из низ 1_4 играют в хоккей.Сколько хоккеистов этом классе ?

Автор: Гость