Как решить задачу по математике номер 3 петерсон вот сама задача:В классе 32 ученик??.Из низ 1_4 играют в хоккей.Сколько хоккеистов этом классе ?

Математика
Как решить задачу по математике номер 3 петерсон вот сама задача:В классе 32 ученик??.Из низ 1_4 играют в хоккей.Сколько хоккеистов этом классе ?
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Гость:
32:4=8 8*1=8 Ответ:8 .............
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