Образуйте: 1. закопать(прошедшее время) 2.засорить(прошедшее время) 3.хранить(страдательное, настоящее время) 4. скакать(настоящее время) 5. сделать( прошедшее время) 6.срастить(прошедшее время) 7.спрятать(прошедшее врем...
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Образуйте: 1. закопать(прошедшее время) 2.засорить(прошедшее время) 3.хранить(страдательное, настоящее время) 4. скакать(настоящее время) 5. сделать( прошедшее время) 6.срастить(прошедшее время) 7.спрятать(прошедшее время) 8.нестись(прошедшее время) 9.делать (страдательное ,настоящее время) И ПОЖАЛУЙСТА ПРАВЕЛЬНЫЕ!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Был закопан 2. Был засорен 3. Храню 4. Скачу 5. Сделал 6. Срастил 7. Спрятал. 8. Нёсся. 9. Делаю. как будто, правильно.
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