Образуйте: 1. закопать(прошедшее время) 2.засорить(прошедшее время) 3.хранить(страдательное, настоящее время) 4. скакать(настоящее время) 5. сделать( прошедшее время) 6.срастить(прошедшее время) 7.спрятать(прошедшее врем...

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Образуйте: 1. закопать(прошедшее время) 2.засорить(прошедшее время) 3.хранить(страдательное, настоящее время) 4. скакать(настоящее время) 5. сделать( прошедшее время) 6.срастить(прошедшее время) 7.спрятать(прошедшее время) 8.нестись(прошедшее время) 9.делать (страдательное ,настоящее время) И ПОЖАЛУЙСТА ПРАВЕЛЬНЫЕ!!!!!!!!!!!

Автор: Гость