Почему 210-10, что это значит, как можно отнять разницу?
Математика
Почему 210-10, что это значит, как можно отнять разницу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210-10=200.√√√√√√√√√√
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