Этот жанр переводится как сказка или повествование ( 3 буквы) Жанр в котором рассказывается об исторических событиях или лицах ( 8 букв) Жанр , о которым Пушкин сказал " ложь , да в ней намёк ! Добрым молодцам урок " (6 букв)
Литература
Этот жанр переводится как сказка или повествование ( 3 буквы) Жанр в котором рассказывается об исторических событиях или лицах ( 8 букв) Жанр , о которым Пушкин сказал " ложь , да в ней намёк ! Добрым молодцам урок " (6 букв)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-фольклор,2-миф,3-предание,4-сказка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык