Этот жанр переводится как сказка или повествование ( 3 буквы) Жанр в котором рассказывается об исторических событиях или лицах ( 8 букв) Жанр , о которым Пушкин сказал " ложь , да в ней намёк ! Добрым молодцам урок " (6 букв)

Литература
Этот жанр переводится как сказка или повествование ( 3 буквы) Жанр в котором рассказывается об исторических событиях или лицах ( 8 букв) Жанр , о которым Пушкин сказал " ложь , да в ней намёк ! Добрым молодцам урок " (6 букв)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-фольклор,2-миф,3-предание,4-сказка
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