Этот жанр переводится как сказка или повествование ( 3 буквы) Жанр в котором рассказывается об исторических событиях или лицах ( 8 букв) Жанр , о которым Пушкин сказал " ложь , да в ней намёк ! Добрым молодцам урок " (6 букв)

Литература

Этот жанр переводится как сказка или повествование ( 3 буквы) Жанр в котором рассказывается об исторических событиях или лицах ( 8 букв) Жанр , о которым Пушкин сказал " ложь , да в ней намёк ! Добрым молодцам урок " (6 букв)

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