Как называется смена природных зон на поверхности Земли? Срочно! Заранее Большое ??пасибо!
География
Как называется смена природных зон на поверхности Земли? Срочно! Заранее Большое ??пасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смена сезонов на земле из-за смены погоды
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