Написать три слова, в которых два слога, но перенести части этих слов с одной строки на другую нельзя.
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Написать три слова, в которых два слога, но перенести части этих слов с одной строки на другую нельзя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Юла; 2. Эхо; 3. Змея.
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