Какой однокоренной глагол к словам сад, жар, свет. пожалуйста помогите.
Русский язык
Какой однокоренной глагол к словам сад, жар, свет. пожалуйста помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Садить, посадить жарить, зажарить светить, освещать
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