Решите задачу. С чудо-яблони собрали 410 бананов и 360 ананасов, причём бананов на 10 ??г больше , чем ананасов. Какова масса собранных бананов и ананасов , если масса одного банана равна массе одного ананаса? ( узнать надо по...
Математика
Решите задачу. С чудо-яблони собрали 410 бананов и 360 ананасов, причём бананов на 10 ??г больше , чем ананасов. Какова масса собранных бананов и ананасов , если масса одного банана равна массе одного ананаса? ( узнать надо по отдельности, сколько весят бананы? И сколько весят ананасы?) Пожалуйста помогите:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)410-360=50 (шт)-разница между бананами и ананасами Значит 50 шт фруктов весят 10 кг (10000 г) Вычислим сколько весит 1 фрукт 10000: 50=200 (г) Вычислим сколько весят бананы 200*410=82000 (г)=82 (кг) Вычислим сколько весят ананасы 200*360=72000 (г)=72 (кг)
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