Решите задачу. С чудо-яблони собрали 410 бананов и 360 ананасов, причём бананов на 10 ??г больше , чем ананасов. Какова масса собранных бананов и ананасов , если масса одного банана равна массе одного ананаса? ( узнать надо по...

Математика

Решите задачу. С чудо-яблони собрали 410 бананов и 360 ананасов, причём бананов на 10 ??г больше , чем ананасов. Какова масса собранных бананов и ананасов , если масса одного банана равна массе одного ананаса? ( узнать надо по отдельности, сколько весят бананы? И сколько весят ананасы?) Пожалуйста помогите:3

Автор: Гость