Решите задачу с помощью уравнения: Кусок проволоки длиной 94 м разрезами на 3 части так, что длина 1 части равна 19 м, а длина второй части на 5 и больше, чем длина 3 части. Найдите длину каждой части

Математика

Решите задачу с помощью уравнения: Кусок проволоки длиной 94 м разрезами на 3 части так, что длина 1 части равна 19 м, а длина второй части на 5 и больше, чем длина 3 части. Найдите длину каждой части

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