Решите задачу с помощью уравнения: Кусок проволоки длиной 94 м разрезами на 3 части так, что длина 1 части равна 19 м, а длина второй части на 5 и больше, чем длина 3 части. Найдите длину каждой части

Математика
Решите задачу с помощью уравнения: Кусок проволоки длиной 94 м разрезами на 3 части так, что длина 1 части равна 19 м, а длина второй части на 5 и больше, чем длина 3 части. Найдите длину каждой части
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть=19м 2 часть-х 3 часть-(х+5) 19+х+(х+5)=94 2х=94-19-5 2х=70 х=35 35+5=40 Ответ: 19м,35м,40м
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