Пожалуйста скажите последствия вго?

История
Пожалуйста скажите последствия вго?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1открытие новых земель и океанов  2скачок развития в экономике и торговле, сбалансировался мировой рынок  3 развитие наук, таких как география, история, астрономия  4появление новых продуктов и товаров  5расширение политических влияний и появление союзов  6 появление новых колоний
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери слова с любым из корне Корни: авиа, аква,био,агро,библио,терра
Ответить
Физика
1) на велосипеде можно без особого напряжения ехать со скорость. 3 м\с. на какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? 2) (задание обведено кружком)
Ответить
География
Якби на Землі не було Світового океану..... Продовжіть речення
Ответить
Математика
Наибольшая глубина Атлантического океана на 2280м меньше,чем Тихого океана.Какой о??еан глубже:Атлантический или Индийский?
Ответить
Биология
Продолжите предложения Помогитеее!!!!!!
Ответить