Пожалуйста скажите последствия вго?

Гость: Гость:

1открытие новых земель и океанов 2скачок развития в экономике и торговле, сбалансировался мировой рынок 3 развитие наук, таких как география, история, астрономия 4появление новых продуктов и товаров 5расширение политических влияний и появление союзов 6 появление новых колоний