Пожалуйста скажите последствия вго?
История
Пожалуйста скажите последствия вго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1открытие новых земель и океанов 2скачок развития в экономике и торговле, сбалансировался мировой рынок 3 развитие наук, таких как география, история, астрономия 4появление новых продуктов и товаров 5расширение политических влияний и появление союзов 6 появление новых колоний
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