Якби на Землі не було Світового океану..... Продовжіть речення
География
Якби на Землі не було Світового океану..... Продовжіть речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На земле была засуха,не одно существо не могло бы существовать на земле
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