10 любых предложений с второстипеными членами предложения
Русский язык
10 любых предложений с второстипеными членами предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ездил к друзьям. Мы ходили в зоопарк и видели разных зверей. Телевизор папа купил большой и удобный. Я сшила себе новое платье. Мой младший брат сегодня первый раз пошел в садик, и я его провожал. Мои одноклассники готовятся к каникулам. Когда придет Новый год, я поеду к своей бабушке. Медведи очень любят мед. Белки и зайцы к зиме меняют свои шубки. Ежи готовят запасы на зиму. Мама состряпала праздничный пирог со сливками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напиши отрицательные предложения. 1 I play tennis 2 We watch TV in the kitchen 3 He collects stamps 4 I live in London 5 Bob goes windsu...
Математика
Как решить магический задачу пожалуйста из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду Через 10 секунд вслед за ним вылетел ...