10 любых предложений с второстипеными членами предложения

Гость: Гость:

Я ездил к друзьям. Мы ходили в зоопарк и видели разных зверей. Телевизор папа купил большой и удобный. Я сшила себе новое платье. Мой младший брат сегодня первый раз пошел в садик, и я его провожал. Мои одноклассники готовятся к каникулам. Когда придет Новый год, я поеду к своей бабушке. Медведи очень любят мед. Белки и зайцы к зиме меняют свои шубки. Ежи готовят запасы на зиму. Мама состряпала праздничный пирог со сливками.