Как решить магический задачу пожалуйста из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду Через 10 секунд вслед за ним вылетел 2 Смайли полетел со скоростью 2 метров секунду Какое расстояние будет между шмел...

Математика

Как решить магический задачу пожалуйста из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду Через 10 секунд вслед за ним вылетел 2 Смайли полетел со скоростью 2 метров секунду Какое расстояние будет между шмелями через 5 секунд после вылета 2 шмеля

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