Как решить магический задачу пожалуйста из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду Через 10 секунд вслед за ним вылетел 2 Смайли полетел со скоростью 2 метров секунду Какое расстояние будет между шмел...
Математика
Как решить магический задачу пожалуйста из дупла дерева вылетел шмель и полетел со скоростью 3 метров секунду Через 10 секунд вслед за ним вылетел 2 Смайли полетел со скоростью 2 метров секунду Какое расстояние будет между шмелями через 5 секунд после вылета 2 шмеля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+5=15 сек столько времени летел первый шмель. 3х15=45 м расстояние которое пролетел 1 шмель 2х5=10 м расстояние которое пролетел 2 шмель 45-10=35 м Ответ 35 метров будет между ними
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