Помогите пожалуйста с номером 10.3

Окружающий мир
Помогите пожалуйста с номером 10.3
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Гость:
Смотря в каком регионе живешь. посмотри карту, спроси у взрослых
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