Можно ли поставить приставку под к слову жевать?
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Можно ли поставить приставку под к слову жевать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,нельзя поставить приставку "под".
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