Согласны ли вы со следующим высказыванием П.А. Вяземского: " В комедии "Недоросль" автор имел уже цель важнейшую: гибельные плоды невежества, худое воспитание и злоупотребление домашней власти выставлены им рукою смелою и раск...

Литература

Согласны ли вы со следующим высказыванием П.А. Вяземского: " В комедии "Недоросль" автор имел уже цель важнейшую: гибельные плоды невежества, худое воспитание и злоупотребление домашней власти выставлены им рукою смелою и раскрашены красками самыми ненавистными. В "Бригадире" автор дурачит поросных и глупцов, язвит их стрелами насмешки; в "Недоросле" он уже не шутит, не смеётся, а негодует на порок и клеймит его без пощады... Невежество..., в котором рос Митрофанушка, и примеры домашние должны были готовить в неём изверга, какова мать его, Простакова"

Автор: Гость