В чем сходства природной и анропагенной экосистем

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Причина сходства растительных и животных клеток - общность происхождения жизни. Общее в строении растительных и животных клеток: клетка живая, растет, делится. протекает обмен веществ. И в растительных, и в животных клетках имеется ядро, цитоплазма, эндоплазматическая сеть, митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи. Различия между растительными и животными клетками возникли из-за разных путей развития, питания, возможности самостоятельного движения у животных и относительной неподвижности растений. Клеточная стенка у растений есть ( из целлюлозы ) у животных - нет. Клеточная стенка придает растениям дополнительную жесткость и защищает от потерь воды. Вакуоль есть у растений, у животных - нет. Хлоропласты есть только у растений, в которых образуются органические вещества из неорганических с поглощением энергии. Животные потребляют готовые органические вещества, которые получают с пищей.