В прямоугольнике ABCD, где О - точка пересечения диагоналей BD и АС, угол AOD равен 80 градусов. Найдите угол ACD.
Геометрия
В прямоугольнике ABCD, где О - точка пересечения диагоналей BD и АС, угол AOD равен 80 градусов. Найдите угол ACD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AOD смежный с DOC, значит DOC=100° Диагонали в прямоугольнике равны и точкой пересечения делятся пополам, значит OC=OD Треугольник DOC равнобедренный, следовательно ∠OCD=∠CDO Ответ: ACD=40°
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