Пожалоста сделайте задание срочно!

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Пожалоста сделайте задание срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну что мы должны сделать?Там одна картинка без заданий.
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