На английском языке. бабушка, дедушка, мама, папа.
Английский язык
На английском языке. бабушка, дедушка, мама, папа.
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Мама mother Папа father Бабушка grandmother Дедушка grandfather
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