К слову "расколоть" нужно подобрать страдательное причастие прошедшего времени
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К слову "расколоть" нужно подобрать страдательное причастие прошедшего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расколенный; росколонный
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