Постройте график функции у=х2-4х+4. С помощью графика найдите: 1) значение у при х=-0,5 2) зеачение х при у=2 3) нули функции 4) промежутки, в которых уgt;0 и уlt;0.

Математика

Постройте график функции у=х2-4х+4. С помощью графика найдите: 1) значение у при х=-0,5 2) зеачение х при у=2 3) нули функции 4) промежутки, в которых уgt;0 и уlt;0.

Автор: Гость