Постройте график функции у=х2-4х+4. С помощью графика найдите: 1) значение у при х=-0,5 2) зеачение х при у=2 3) нули функции 4) промежутки, в которых уgt;0 и уlt;0.
Математика
Постройте график функции у=х2-4х+4. С помощью графика найдите: 1) значение у при х=-0,5 2) зеачение х при у=2 3) нули функции 4) промежутки, в которых уgt;0 и уlt;0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=1 ветви вверх х=-b/2a=4/2*1=2 y=2^2-4*2+4=4-8+4=0 1)y=6 pri x=-0.5 2)x=0.5 pri y=2 3)y=0 ; x=2 4) y>0 pri xэ(-бесконечность;+бесконечность) y<0 net
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