Решите пожалуйста,если есть дроби которые сокращаются сократите их,и ещё знак "/" это дроби 20/21+1/3-8/63-6/7+1/9= -41/42-4/7+2/3+1/6-83/84= -19/24+7/8-41/72+5/6-1/3= 11/18+5/9-1/2-13/15-47/90= -43/88-1/2+3/4+21/44+8/11= ...
Математика
Решите пожалуйста,если есть дроби которые сокращаются сократите их,и ещё знак "/" это дроби 20/21+1/3-8/63-6/7+1/9= -41/42-4/7+2/3+1/6-83/84= -19/24+7/8-41/72+5/6-1/3= 11/18+5/9-1/2-13/15-47/90= -43/88-1/2+3/4+21/44+8/11= +1/2-25/33+2/3-7/22+59/66= -23/48+5/8-89/96-11/16+5/6= -3/4-1/6-97/120+7/12-23/30=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20/21 + 1/3 - 8/63 - 6/7 + 1/9 = (60+21-8-54+7)/63 = 26/63 -41/42-4/7+2/3+1/6-83/84 = (-82 -48+56+14-83)/84= -143/84 =- 1 59/84 -19/24 +7/8 - 41/72 +5/6 -1/3 = (-57 +63 -41 +60-24)/72=-1/72 11/18 +5/9 -1/2 -13/15 -47/90= (55+50-45-78-47)/90 = -65/90= -13/18 -43/88 -1/2 +3/4 +21/44 +8/11 = (-43 -44 +66+42+64)/88=85/88 +1/2 -25/33 +2/3 -7/22 +59/66 =(33 -50 +44-21+59)/66= 65/66 -23/48 +5/8 -89/96 -11/16 +5/6 = (-46+60-89-66+80)/96 = -61/96 -3/4 -1/6 -97/120 +7/12 -23/30 = (-90- 20 -97 +70 -92)/120 = =-229/120= - 1 109/120
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