Решите пожалуйста,если есть дроби которые сокращаются сократите их,и ещё знак "/" это дроби 20/21+1/3-8/63-6/7+1/9= -41/42-4/7+2/3+1/6-83/84= -19/24+7/8-41/72+5/6-1/3= 11/18+5/9-1/2-13/15-47/90= -43/88-1/2+3/4+21/44+8/11= ...

Математика

Решите пожалуйста,если есть дроби которые сокращаются сократите их,и ещё знак "/" это дроби 20/21+1/3-8/63-6/7+1/9= -41/42-4/7+2/3+1/6-83/84= -19/24+7/8-41/72+5/6-1/3= 11/18+5/9-1/2-13/15-47/90= -43/88-1/2+3/4+21/44+8/11= +1/2-25/33+2/3-7/22+59/66= -23/48+5/8-89/96-11/16+5/6= -3/4-1/6-97/120+7/12-23/30=

Автор: Гость